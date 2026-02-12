SuperG femminile Olimpiadi 2026 | orari diretta TV streaming e ordine di partenza

Questa mattina si sono aperte le gare di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La prima prova femminile di superG si svolge sulle Tofane, attirando l’attenzione di molti appassionati. La gara si può seguire in diretta TV o streaming, con le atlete pronte a sfidarsi lungo un percorso che promette emozioni fino all’ultimo secondo.

Lo sci alpino irrompe tra le Olimpiadi di Milano-Corteina 2026 con la prova di superG femminile allocata sull’Olympia delle Tofane. L’Italia disputa una squadra di alto livello, pronta a confrontarsi con le migliori alte velocità internazionali e a puntare al risultato più prestigioso in questa disciplina. La gara si svolge su una pista rapida e tecnica, dove la selezione è elevata e ogni errore viene pagato caro. La squadra azzurra schiera un quartetto di punta, guidato da atlete con diverse peculiarità tecniche e strategie di gara. Il gruppo è particolarmente equilibrato tra esperienze e freschezza atletica, offrendo varias opportunità di piazzamento sul podio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gli sportivi si preparano a vivere un momento importante alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina a Cortina d'Ampezzo si è svolta la gara di superG femminile di sci alpino, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

