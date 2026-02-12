SuperG Brignone show Goggia è fuori

Si corre a Cortina e il pubblico si aspettava una grande prestazione di Sofia Goggia, ma la gara si è complicata. Dopo un inizio promettente, con l’azzurra in testa alla classifica, Goggia ha perso il controllo in alcune curve, finendo fuori pista. È stata costretta a ritirarsi, lasciando spazio a Federica Brignone, che ha mantenuto il suo ritmo e ha ottenuto un buon risultato. La gara del SuperG si è così conclusa senza la campionessa di casa.

C'era molta attesa per Sofia Goggia nella discesa del SuperG a Cortina ma l'atleta azzurra, dopo un grande avvio di gara in cui è stata avanti a Federica Brignone momentaneamente in testa alla classifica, purtroppo sbaglia un paio di curve non riuscendo a contenere il suo strapotere agonistico, esce fuori pista ed è costretta al ritiro. Purtroppo, dunque, non può giocarsi le possibilità di conquistare un'altra medaglia dopo il bronzo ottenuto in discesa libera.

