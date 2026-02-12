Superenalotto la combinazione vincente di oggi 12 febbraio

Questa sera il Superenalotto non ha distribuito grandi vincite. Nessuno ha centrato il '6' né il '5+1'. Invece, sono stati estratti sei '5', ognuno dei quali porta a casa 30 mila euro. La caccia alla combinazione vincente continua, ma questa volta il jackpot resta saldo.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Centrati invece sei '5' che vincono ciascuno 30.218,63 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 120,1 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece.

