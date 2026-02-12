Superbike Baldassarri | Questa Ducati è una moto fantastica
Lorenzo Baldassarri torna in Superbike con una Ducati nuova di zecca. Il pilota montecosarese ha svelato la moto dell’edizione 2026, che definisce “fantastica”. Dopo aver lasciato il team in passato, Baldassarri si ripresenta in griglia con una moto che promette bene, pronto a conquistare nuovi risultati.
Svelata la moto edizione 2026 di Lorenzo Baldassarri, quella del gran ritorno in Superbike per il montecosarese. La nuova Ducati V4-RS bibraccio è stata presentata dal team Go Eleven. Il bolide del Balda avrà una livrea gialla, il colore del sole, come a rappresentare l’alba di un nuovo inizio per il team dopo le ultime stagioni affidate a Iannone. Ed è una rinascita per Baldassarri, il 29enne torna in Superbike a distanza di tre anni dall’unica apparizione e non indimenticabile. Allora con la Yamaha chiuse al 18° posto e non terminò nessuna gara entro i primi dieci. Stavolta il Balda è euforico: "La moto è fantastica, non vedo l’ora di provarla sull’asciutto a Phillip Island – afferma – perché oltre ad essere bellissima, penso che sia anche il miglior pacchetto che ci sia ora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
