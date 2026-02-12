Super G femminile in gara le donne del team Italia

Le atlete del team italiano scendono in pista per la prova di Super G femminile. La gara potrebbe rappresentare un punto di svolta nella corsa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le ragazze sono pronte a dare il massimo, consapevoli dell’importanza di questa sfida. La tensione è palpabile tra gli spettatori e le atlete, tutte concentrate a conquistare una buona posizione.

Sarà una giornata che potrebbe segnare in modo profondo il cammino dell’Italia ai Giochi di Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un giovedì lungo, intenso, distribuito tra le piste innevate delle Dolomiti e gli impianti ghiacciati che stanno accendendo l’entusiasmo del pubblico. Dallo sci alpino allo short track, passando per snowboard, pattinaggio di velocità e slittino, la spedizione azzurra si presenta con un carico di ambizioni che raramente si era visto in un’unica giornata di gare. Il programma si apre già in mattinata, quando alle 10 scattano le prime manche dello snowboard cross maschile. Riflettori puntati su Lorenzo Sommariva, reduce da un quarto posto nella tappa di Coppa del Mondo di Dongbeiya, in Cina.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Super G Italia

L’Italia conquista l’argento nel biathlon a Anterselva.

L’Italia del fioretto femminile conferma la propria supremazia in Coppa del Mondo, conquistando il terzo oro consecutivo in gare a squadre.

GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026

Ultime notizie su Super G Italia

