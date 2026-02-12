Domenica 9 febbraio 2026, Bad Bunny ha portato sul palco il suo show durante il Super Bowl, attirando un pubblico record di 135 milioni di persone. Lo spettacolo ha fatto il giro del mondo, con i social pieni di commenti e reazioni. Un momento che resterà nella storia della manifestazione, considerato il più visto di sempre.

Domenica 9 febbraio 2026, Bad Bunny ha firmato lo show del Super Bowl più visto di sempre con 135 milioni di spettatori incollati allo schermo. Ma oltre alle apparizioni stellari di Lady Gaga e Ricky Martin, oltre ai ritmi salsa che hanno fatto ballare un intero stadio californiano, c’è stato un momento che ha scatenato una reazione particolare: quando Benito Antonio Martínez Ocasio ha urlato “ Canadaaa “, allungando le vocali con quella cadenza che solo lui sa tirare fuori. Può sembrare un dettaglio marginale in un halftime show di 13 minuti che ha riscritto la storia della musica latina sul palco più importante dello sport americano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Super Bowl 2026: cosa ha detto Bad Bunny che ha fatto esplodere i social canadesi

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Il Super Bowl si è concluso con la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13.

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha sorpreso tutti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

People react to Bad Bunny Super Bowl announcement

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finale; Super Bowl 2026, tutto quello che c'è da sapere; Lo show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 è stato un atto gioioso di resistenza anti Trump; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga.

Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. Sorpresa Lady GagaLeggi su Sky TG24 l'articolo Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. Sorpresa Lady Gaga ... tg24.sky.it

L'unica cosa più potente dell'odio, è l'amore: l'incredibile show di Bad Bunny al Super Bowl 2026L'Halftime Show del Super Bowl 2026 di Bad Bunny è dunque stato un'occasione più unica che rara per rivendicare la propria appartenenza a un'isola con un'identità culturale fortissima, la stessa che l ... cosmopolitan.com

Davanti a oltre 130 milioni di spettatori, la 23 volte campionessa Slam ha raccontato al Super Bowl il proprio percorso con i farmaci anti-obesità GLP-1, tra polemiche per l’intreccio tra salute e marketing. Ma Williams non è l'unica testimonial - facebook.com facebook

Pubblicità Super Bowl: andiamo a scoprire insieme quali sono gli spot più belli del Super Bowl 2026, nel post a cura di Pop Up! #Pubblicita #Superbowl2026 #Comunicazione #Spot x.com