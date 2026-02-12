La Sma, l’atrofia muscolare spinale, colpisce il sistema nervoso centrale molto prima di quanto si credesse. Secondo uno studio italiano, i danni si verificano già nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. Questo significa che i test di screening e le cure precoci diventano ancora più importanti per intervenire prima che i danni diventino irreversibili.

(Adnkronos) – La Sma, atrofia muscolare spinale, colpisce il sistema nervoso centrale molto prima di quanto si pensasse, già nelle primissime fasi dello sviluppo embrionale. E' la scoperta di uno studio italiano pubblicato su 'Nature Communications', frutto di una collaborazione tra i gruppi di ricerca del Centro Dino Ferrari dell'università Statale di Milano, di Humanitas University e della Fondazione Irccs Ca' Granda ospedale Maggiore Policlinico, con il contributo della Columbia University di New York. Per gli autori il lavoro ribalta la visione tradizionale della Sma come malattia esclusiva dei neuroni del movimento, conferma l'importanza dello screening neonatale e apre nuove prospettive terapeutiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Studio italiano, 'la Sma colpisce dall'embrione, cruciali screening e cure precoci'La Sma, atrofia muscolare spinale, colpisce il sistema nervoso centrale molto prima di quanto si pensasse, già nelle primissime fasi dello sviluppo embrionale. E' la scoperta di uno studio italiano

Sma, la malattia inizia prima della nascitaUno studio italiano rivela che l'Atrofia muscolare spinale comincia già nella fase embrionale, alterando lo sviluppo dell'intero sistema nervoso.

