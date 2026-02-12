Studenti nella ' fanghiglia' per entrare a scuola | La causa è la sosta impropria nel cortile metteremo i dissuasori

Gli studenti del professionale Versari-Macrelli devono affrontare la fanghiglia all’ingresso della scuola, causata dalla sosta impropria di alcuni veicoli nel cortile, che impedisce il normale accesso e crea disagio; la Provincia promette di installare dissuasori per risolvere il problema.

"La situazione descritta - spiega la Provincia - non è riconducibile a una mancanza di interventi, bensì al mancato rispetto delle regole di utilizzo degli spazi comuni" Sul caso della “fanghiglia” all'ingresso del professionale Versari-Macrelli, che è stata segnalata da alcune studentesse, arriva la replica della Provincia che puntualizza alcuni aspetti: “In primis, non riguarda una strada pubblica, bensì le aree verdi adiacenti agli spazi di accesso alle scuole superiori di Piazzale Macrelli-via Plauto, che vengono utilizzate impropriamente come area di sosta da parte delle scuole. Tale utilizzo ripetuto compromette l’integrità delle superfici, il decoro degli spazi comuni e, soprattutto, può generare condizioni di scivolosità e insicurezza”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

