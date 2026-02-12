Studentati il Tar riapre i cantieri | è scontro sulle prerogative di Palazzo Zanca
Il Tar di Catania ha deciso di riaprire i cantieri per gli studentati “Archimede” e “Centro” a Messina. Dopo mesi di attesa, ora i lavori riprendono, mentre si riaccendono le tensioni tra le istituzioni. La decisione ha fatto discutere, con il Comune che ora dovrà confrontarsi con le nuove disposizioni del tribunale amministrativo.
Il Tar di Catania rimette in moto i progetti degli studentati “Archimede” e “Centro” e riaccende il confronto istituzionale a Messina. Con le sentenze n. 307 e 308 del 2026, depositate lo scorso 2 febbraio, i giudici amministrativi hanno dichiarato la “cessata materia del contendere” sui ricorsi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Studentati Catania
Il Natale messinese può cominciare, acceso l'Albero a Palazzo Zanca | VIDEO
Cumia vuole una piazza più grande, il Quartiere sollecita Palazzo Zanca
Cumia chiede un ampliamento della sua piazza.
Ultime notizie su Studentati Catania
Argomenti discussi: Studentati, il Tar riapre i cantieri: è scontro sulle prerogative di Palazzo Zanca, ecco il verdetto che cambia lo scenario.
Messina, a Palazzo Zanca la consegna dei lavori del Forte Ogliastri - facebook.com facebook
Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.