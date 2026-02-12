Studentati il Tar riapre i cantieri | è scontro sulle prerogative di Palazzo Zanca

Il Tar di Catania ha deciso di riaprire i cantieri per gli studentati “Archimede” e “Centro” a Messina. Dopo mesi di attesa, ora i lavori riprendono, mentre si riaccendono le tensioni tra le istituzioni. La decisione ha fatto discutere, con il Comune che ora dovrà confrontarsi con le nuove disposizioni del tribunale amministrativo.

Il Tar di Catania rimette in moto i progetti degli studentati "Archimede" e "Centro" e riaccende il confronto istituzionale a Messina. Con le sentenze n. 307 e 308 del 2026, depositate lo scorso 2 febbraio, i giudici amministrativi hanno dichiarato la "cessata materia del contendere" sui ricorsi.

