STRISCIA LA NOTIZIA | TAPIRO A CONTI ALBANO NEL GABIBBO E MOLTO ALTRO

Questa sera, su Canale 5, torna “Striscia la notizia” con il suo quarto appuntamento. Tra le novità, il Tapiro consegnato a Conti e Albano che si sono trovati nel “gabibbo”. La trasmissione si conferma come un punto di riferimento per le notizie di costume e intrattenimento.

Giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quarto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza. Lo show-tg satirico è condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli in una puntata che risente dell’atmosfera di San Valentino. Ospiti in studio: Al Bano svelerà alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d’oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti; Sabrina Salerno protagonista insieme ai conduttori e alle Veline delle hit che l’hanno resa un’icona pop italiana; Francesco Cicchella canterà Billie Jean di Michael Jackson, rivisiterà le sigle storiche di Striscia e divertirà con le sue irresistibili imitazioni; gag e siparietti anche con Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Giovedì sera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di “Striscia la notizia”.

