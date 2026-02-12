Street is culture porta gli sport di strada a San Salvo | skate comunità e inclusione

Questa mattina a San Salvo è tornata la scena degli sport di strada con l’evento Street is Culture. Skate, musica e arte si sono incontrate in un appuntamento che coinvolge giovani e adulti, puntando su inclusione e aggregazione. La piazza si è riempita di skater, artisti e spettatori, dimostrando come questi sport siano diventati un modo per stare insieme e condividere passioni. Nessuna formalità, solo tanta energia e voglia di divertirsi.

Gli sport di strada scendono in pista con Street is Culture, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori.Protagonista dell’evento sarà lo skateboarding, disciplina urbana che valorizza il movimento, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance di skater professionisti, il pubblico assisterà a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo el’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile. Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi allo skate e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti dal nostro istruttore qualificato Michele Cibelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

