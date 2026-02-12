Un attore del cast principale di Stranger Things critica il finale della serie Netflix. Durante un’intervista, ha detto chiaramente di non aver gradito la conclusione e ha rilanciato la teoria di un episodio segreto che potrebbe cambiare tutto. La sua opinione mette in dubbio la versione finale e apre nuove ipotesi tra i fan.

Un attore del cast principale della serie dei fratelli Duffer non ha apprezzato particolarmente la conclusione dello show Netflix. Una delle star di Stranger Things si è sbottonata sul discusso finale della quinta e ultima stagione dello show creato dai fratelli Duffer, il cui sipario si è chiuso lo scorso 1° gennaio con la conclusione definitiva. Come spesso accade in queste situazioni, il finale è stato molto discusso e i fan si sono divisi tra chi lo ha apprezzato molto, ritenendolo una degna conclusione dello show e chi è rimasto deluso dal modo in cui il team creativo ha pensato di concludere la narrazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things, una star della serie boccia il finale e rilancia la teoria dell'episodio segreto

La teoria del Conformity Gate, che ipotizzava l’esistenza di un nono episodio segreto di Stranger Things 5, è stata smentita dal documentario ufficiale della serie.

Nella giornata del 7 gennaio, non è stato rilasciato alcun episodio segreto di Stranger Things, smentendo le speculazioni dei fan e la teoria del

