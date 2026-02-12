strage in una scuola del canada uccide nove persone e si ammazza

Un incidente tremendo scuote un piccolo paesino nel cuore delle Montagne Rocciose. Un uomo armato ha aperto il fuoco in una scuola, uccidendo nove persone prima di togliersi la vita. La polizia ha descritto l’autore della strage come una donna con un vestito elegante e capelli castani, ma le indagini sono ancora in corso. La comunità è sotto shock e cerca di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Orrore in Canada dove la violenza delle armi da fuoco è tornata a colpire in una scuola quando uno sparatore, identificato inizialmente dalla polizia come "una donna con un vestito elegante e capelli castani", ha ucciso a colpi di arma da fuoco nove persone in un paesino remoto ai piedi delle Montagne Rocciose. Non succedeva da quasi quarant’anni, da quando, nel 1989, 14 studenti vennero trucidati in un liceo di Montreal. La killer è la diciottenne transgender Jesse Van Rootselaar Una scena tragica si è presentata al sovrintendente Ken Floyd della Royal Canadian Mounted Police: sette cadaveri sono stati trovati nella Tumbler Ridge Secondary School, tra cui quello della persona che ha sparato e che avrebbe ucciso altre due persone in una casa in un episodio di violenza collegata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una sparatoria ha sconvolto la scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia.

