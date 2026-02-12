strage di crans montana aggrediti i coniugi moretti dai parenti delle vittime di capodanno

In pochi minuti, la situazione si è scaldata davanti al campus Energypolis di Sion. I coniugi Moretti sono stati aggrediti dai parenti delle vittime del Capodanno. Nessuno si aspettava una reazione così forte, né le autorità svizzere sono riuscite a bloccare l’ira dei presenti. La tensione è esplosa mentre Jessica Moretti era ancora in interrogatorio, lasciando tutti senza parole.

È successo in pochi minuti e nessuno, tantomeno le autorità della Svizzera, era davvero pronto. Davanti al campus Energypolis di Sion, a ridosso dell’interrogatorio di Jessica Moretti per discutere di quanto accaduto a Crans Montana, la tensione con i parenti delle vittime è rapidamente salita alle stelle. I parenti dei giovani morti durante l’incendio di Capodanno al bar “Le Constellation” hanno incrociato i coniugi Moretti. Ed è bastato uno sguardo perché il dolore, trattenuto per mesi, diventasse furia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

Scene di tensione si sono vissute questa mattina davanti alla procura di Sion, in Svizzera.

