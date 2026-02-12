Strada infangata e pericolosa per entrare a scuola non aspettiamo che qualcuno si faccia male seriamente

Una studentessa dell’istituto professionale Versari Macrelli di Cesena ha scritto una lettera per denunciare le condizioni dell’ingresso alla scuola. La strada è diventata un vero e proprio pantano, con fango e buche che rendono difficile entrare senza rischiare di cadere o sporcarsi. La studentessa dice che la situazione è grave e pericolosa, e che non può più aspettare che succeda qualcosa di serio prima di intervenire. La scuola e gli amministratori sono stati già avvisati, ma al momento nessuna soluzione concreta è stata adottata. Nel frattempo, gli studenti

La protesta al professionale Versari Macrelli: "Gli studenti, spesso minorenni, sono costretti ad affrontare queste condizioni ogni giorno, con rischi reali per la sicurezza, senza che vengano presi provvedimenti"

