storie dal porto di cesenatico

Le iniziative culturali al porto di Cesenatico non si fermano. Il circolo Arci Borella, insieme alla Casa del Popolo, porta avanti gli appuntamenti, con il patrocinio del Comune. La gente si prepara a partecipare, tra musica, incontri e momenti di condivisione. La scena si anima ancora una volta, confermando il ruolo centrale del porto come punto di incontro e scambio.

Proseguono le iniziative culturali organizzate dal circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune di Cesenatico. Questa sera alle 20.45 si terrà la presentazione del libro "Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell’antichità", l’ultimo lavoro di ricerca di Giuseppe Bertizzolo, storico del territorio e profondo conoscitore delle radici culturali della comunità cesenaticense. Il volume propone un viaggio affascinante attraverso documenti d’archivio, antichi statuti del 1650, testimonianze sulle saline, sulle Vene e sulle Conserve, ricostruendo la nascita e l’evoluzione dei mercati storici e delle fiere che hanno caratterizzato Porto Cesenatico nei secoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il passaggio della fiamma olimpica sul Porto Canale innevato di Cesenatico rappresenta un momento importante in vista di Milano Cortina 2026.

La neve ha ricoperto le strade e il porto di Cesenatico nella mattina di martedì 6 gennaio.

Il Pesce fa Festa 2025: la tradizione marinara di Cesenatico si rinnova

