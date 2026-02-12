Il mondo della fotografia torna a preferire immagini imperfette. Negli ultimi mesi, molte persone scelgono di scattare foto con uno stile più naturale, abbandonando le immagini troppo curate e perfette. Questa tendenza si vede anche nelle fotocamere, che tornano ad avere un ruolo importante per catturare scatti spontanei. Il ritorno all’imperfezione riflette un desiderio di autenticità e di momenti più veri, lontani dall’artificio digitale.

Il mondo della fotografia, così come quello della moda e del design, vive di ciclicità e di continui ritorni al passato. In un’epoca dominata tecnologicamente da smartphone capaci di catturare immagini in altissima definizione, con colori perfettamente bilanciati dall’intelligenza artificiale e dettagli nitidissimi, si sta assistendo a un fenomeno culturale opposto e affascinante. C’è una ricerca diffusa di un’estetica più “sporca”, autentica e imperfetta, che ha portato alla riscoperta di dispositivi e stili che sembravano ormai obsoleti. Questo desiderio di tangibilità e di nostalgia visiva non riguarda solo lo scatto in sé, ma l’intero processo di conservazione della memoria; non è un caso che la pratica di raccogliere le foto in un fotolibro sia tornata ad essere centrale per chi desidera dare una forma narrativa e fisica ai propri ricordi, salvandoli dal caos delle gallerie digitali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Stili di foto e fotocamere tornate di moda: il revival dell’imperfezione

Approfondimenti su Stili Foto

In un contesto in cui i modelli familiari tradizionali sono spesso messi in discussione, la festa della Sacra Famiglia invita a riflettere sulla complessità e sull’imperfezione presenti nelle relazioni umane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Stili Foto

Argomenti discussi: Come esporre le foto di famiglia dentro casa senza fare dell'effetto nostalgia uno stile da parete; Cime Tempestose, Margot Robbie regina del method dressing, i look in tema col film. FOTO; Il gene della longevità e lo stile di vita; Internet, Panfilo (Fondazione Msd): Con CAREmotions parliamo ai giovani di prevenzione e stili di vita attraverso i video.

Google Foto, la funzione Crea con l'AI comincia ad arrivare su iPhoneSu Google Foto per Android la funzione Crea con l'AI c'è già da tempo, e in queste ore comincia ad arrivare anche su iPhone e iPad. L’annuncio viene direttamente dal colosso di Mountain View, che ha ... hdblog.it

Si è tenuta presso la Camera dei Deputati la presentazione del volume “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita”, edito da FrancoAngeli e promosso da AIL, che raccoglie i contributi della quarta edizione dell’o - facebook.com facebook