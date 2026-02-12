Stia attenta alle truffe agli anziani e poi le svuotano casa dagli oggetti in oro

La polizia ha arrestato tre persone lungo l’autostrada A1. Sono accusate di aver messo in atto truffe ai danni degli anziani, svuotando case di oggetti in oro. Le indagini hanno portato all’arresto di un ragazzo, una ragazza poco più che ventenni e un uomo di 50 anni.

Il colpo a Livorno e poi la fuga verso sud, in tre arrestati dalla polizia stradale lungo l’Autosole al casello di Orvieto Tre persone, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e un uomo di 50 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi sull’autostrada A1 dalla polizia di Stato. I tre sono stati fermati dagli agenti della polizia stradale di Orvieto nei pressi del casello della città. L’atteggiamento nervoso e le dichiarazioni contrastanti in merito alla loro provenienza, uniti ai loro precedenti di polizia, hanno spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti ed è così che, nascosto nel sedile posteriore dell’auto, è stato trovato un sacchetto con numerosi oggetti in oro, rispetto ai quali i tre non hanno saputo dare spiegazioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Prevenire le truffe agli anziani è fondamentale per tutelare le persone più vulnerabili della comunità.

