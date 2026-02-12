Sterling riparte dall’Olanda | firma con il Feyenoord e ritrova Van Persie

Sterling torna in campo in Olanda. Dopo aver lasciato il Chelsea, il giocatore inglese firma con il Feyenoord. È una mossa a sorpresa, che riporta Sterling a giocare in Europa dopo molto tempo. L’attaccante ritrova anche Van Persie, che fa parte dello staff del club olandese. La trattativa si è conclusa in pochi giorni, e Sterling si è subito messo a disposizione della squadra. Ora si attende di vedere come si inserirà nel nuovo team e se riuscirà a ritrovare la forma migliore.

In una delle operazioni più suggestive e impreviste dell’attuale finestra di mercato, Raheem Sterling ha ufficialmente varcato i confini della Premier League per approdare in Eredivisie. L’ala inglese, svincolatosi dal Chelsea dopo una risoluzione consensuale del contratto, ha firmato un accordo a breve termine con il Feyenoord fino al termine della stagione. La scelta del calciatore, che in carriera ha vestito le prestigiose maglie di Liverpool, Manchester City e Arsenal, è stata dettata dalla volontà di ricongiungersi con Robin van Persie, attuale guida tecnica della compagine di Rotterdam. Il sodalizio olandese è riuscito a superare la concorrenza dell’Ajax, assicurandosi un profilo dall’esperienza internazionale smisurata per tentare di blindare il secondo posto in classifica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

