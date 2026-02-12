Sterling a zero in Serie A cambia tutto | annunciato l’accordo raggiunto

L’attaccante inglese Raheem Sterling ha lasciato il Chelsea e ora si appresta a tornare in Italia. Dopo aver risolto il contratto con i Blues, Sterling firma un accordo a costo zero con una squadra di Serie A. L’annuncio ufficiale arriva poche ore dopo la fine della trattativa, e ora il suo futuro si fa più chiaro.

L'esterno inglese ha da poco risolto il contratto che lo legava al Chelsea Sterling in Serie A, per giunta a costo zero. Se n'è parlato abbastanza nei giorni scorsi, in verità anche prima che risolvesse il contratto con il Chelsea. Del resto era ai margini e in uscita dai 'Blues', con i suoi agenti che lo hanno proposto più volte alle big italiane. Ma non se n'è fatto nulla, solo il Napoli l'estate scorsa ci aveva fatto più di un pensierino. Contatti, telefonate, una mezza trattativa col Chelsea non decollata. Ringraziamo Raheem per il contributo fornito durante la sua permanenza al Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima fase della sua carriera, conclude il comunicato dei londinesi. Sterling Juventus, il fantasista inglese ha trovato l'accordo con un nuovo club a parametro zero. Sterling Juventus, l'esterno inglese ha trovato l'accordo con un nuovo club a titolo gratuito. Vediamo di seguito tutti i dettagli La Juve vede sfumare definitivamente una delle opzioni che da tempo v ... Sterling liberato a zero, ora è svincolato Dove lo vedreste bene in Serie A

