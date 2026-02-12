Stellantis mette fine allo smart working John Elkann richiama tutti in ufficio dal 2027 | insorge la Cgil

Stellantis ha annunciato che dal 2027 tutti i dipendenti dovranno tornare in ufficio, mettendo fine al lavoro da remoto. La decisione di John Elkann ha sollevato le proteste della Cgil, che chiede di rivedere la scelta. La situazione si fa calda nel settore automobilistico.

La decisione di Stellantis sulla fin dello smart working Il messaggio di John Elkann ai dipendenti di Stellantis La polemica della Cgil La decisione di Stellantis sulla fin dello smart working Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis (la multinazionale nata nel 2021 dalla fusione tra l’ex Fiat e la ex Peugeot Citroen, di cui è presidente John Elkann), ha comunicato a lavoratori e a sindacati che dal 2027 tutti i dipendenti dell’azienda che lavorano in Italia dovranno tornare a farlo in azienda in maniera fissa. Lo smart working era stato implementato durante la pandemia del Covid-19. 🔗 Leggi su Virgilio.it

John Elkann ha deciso di richiamare tutti i dipendenti in ufficio.

Stellantis ha deciso di richiamare in ufficio circa 10.

