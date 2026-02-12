Stellantis impone il rientro in ufficio | smart working concluso entro il 2027 per 10.000 dipendenti

Stellantis ha deciso di richiamare in ufficio circa 10.000 dipendenti, mettendo fine allo smart working entro il 2027. L’azienda vuole tornare alla normalità dopo due anni di lavoro da remoto, anche se ancora non sono chiare tutte le modalità di questa fase di transizione. La decisione ha già suscitato reazioni tra i lavoratori, alcuni preoccupati per il cambiamento, altri pronti a riprendere la routine in presenza. La società punta a riunire i team e migliorare la collaborazione, ma il dibattito sulla modalità di lavoro resta aperto.

Stellantis Abbandona lo Smart Working: Ritorno in Ufficio Entro il 2027 per 10.000 Dipendenti. Stellantis punta a un ritorno alla normalità post-pandemica, annunciando la fine dello smart working per i suoi circa 10.000 dipendenti in Italia entro il 2027. La decisione, comunicata dall’amministratore delegato Antonio Filosa, segue una linea già tracciata dal presidente John Elkann e si inserisce in una strategia globale di rafforzamento della collaborazione e della produttività attraverso il rientro nei luoghi di lavoro. Una Svolta Aziendale: Dallo Smart Working al Rientro in Presenza. La svolta rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alle misure adottate durante la pandemia di Covid-19, quando lo smart working era stato ampiamente diffuso per garantire la continuità operativa delle aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu

John Elkann ha deciso di richiamare tutti i dipendenti in ufficio.

Dopo sei anni di smart working, molte aziende italiane stanno tornando a chiedere ai dipendenti di rioccupare le scrivanie.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Stellantis, fine smart working e ritorno obbligatorio a lavorare in azienda. E ci sono almeno 2 problemi.

Stellantis e il Back to Office: la fine del lavoro agile è un trend globaleFocus Lavoro: addio al modello remoto entro il 2027. Ecco perché le grandi multinazionali stanno abbandonando il lavoro agile. it.benzinga.com

Stellantis, addio smart working: anche a Mirafiori si torna in ufficioAnche in Italia dopo gli USA e la Francia Stellantis chiede ai suoi impiegati di tornare in ufficio dicendo addio allo smart working ... clubalfa.it

