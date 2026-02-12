Stazione di Carpenedo inaccessibile a sbarra abbassata | Rfi non risponde

La stazione di Carpenedo rimane inaccessibile a causa di una sbarra abbassata che blocca l’accesso, e Rfi ancora non risponde alle richieste di chiarimenti.

Il nodo da via Trezzo deve essere risolto con un passaggio pedonale, gli uffici comunali hanno mandato due note al gruppo ma non hanno ottenuto riscontro. «Siamo d'accordo, il tema va risolto» L'annosa questione della viabilità intorno alla stazione di Carpenedo è tornata nel consiglio comunale di Venezia, grazie a un'interrogazione del consigliere Paolo Ticozzi (Pd). Il tema è noto nel quartiere, meno fuori: la piccola stazione, dove fermano i treni diretti a Portogruaro, ha un accesso che, da uno dei due lati, via Trezzo, viene chiuso ogni volta che si abbassano le sbarre al passaggio dei treni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

