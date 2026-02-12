Statua di San Fiorenzo il sindaco | I fondi verranno usati solo in prossimità dell’installazione Il progetto

Nel consiglio comunale di Fiorenzuola, il sindaco Romeo Gandolfi ha spiegato che i soldi destinati alla statua di San Fiorenzo verranno spesi solo vicino al luogo di installazione. Ha rassicurato che i fondi non saranno distribuiti altrove, chiarendo alcune domande dei cittadini sul progetto.

Confermato il quadro economico: 42 mila per l’opera artistica e 50 mila per la riqualificazione dell’area, la realizzazione del basamento e degli impianti accessori. I chiarimenti di Gandolfi L'area interessata dall'intervento - che aveva sollevato le critiche dell'assessore Massimiliano Morganti - è l'interno della rotatoria tra via Roma, via Matteotti e via Europa. «A oggi - ha precisato - l’amministrazione comunale non ha sostenuto alcuna spesa per la realizzazione della statua. Si tratta di una precisa strategia finanziaria, volta a tutelare il bilancio dell’Ente: i fondi stanziati verranno infatti utilizzati solo quando l’opera sarà prossima all’installazione».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su San Fiorenzo

