Stato vpn pixel più facile da controllare grazie a google

Google ha migliorato la visualizzazione dello stato VPN di Pixel. Ora, basta un'occhiata alle impostazioni rapide per sapere se la connessione è attiva. L'aggiornamento rende più semplice controllare la protezione online senza dover aprire l’app dedicata. Gli utenti segnalano che questa novità aiuta a capire subito se sono coperti o meno, senza perdere tempo.

questo aggiornamento esamina l'evoluzione del tile dello stato vpn di pixel e descrive come Google migliori la visibilità della protezione online senza aprire l'app dedicata. vengono analizzati i nuovi indicatori, le condizioni di rilascio e le caratteristiche di pixel vpn, con riferimento alle limitazioni rispetto alle soluzioni vpn a pagamento. aggiornamento del tile stato vpn di pixel. secondo 9to5Google, il nuovo tile di quick settings mostra lo stato effettivo della connessione anziché ripetere la dicitura "vpn by google" due volte. la casella 2×1 presenta quattro stati rappresentati in modo chiaro: Connesso, In pausa, In fase di connessione e Impossibile connettersi.

