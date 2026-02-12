Stanno provando a convincerlo | non firma addio alla Juve

La trattativa tra il giocatore e la Juventus si sta complicando. Nonostante la proposta di un contratto da 4 milioni di euro a stagione, il calciatore sembra deciso a non firmare. Se la situazione non cambierà, potrebbe saltare definitivamente l’accordo e con esso il suo ritorno in bianconero. Ora si cerca una soluzione prima che sia troppo tardi.

Sul tavolo una proposta contrattuale da 4 milioni di euro a stagione Rischia di saltare la firma con la Juve. E per i bianconeri sarebbe un duro colpo, considerato il lavoro fatto nella sessione di gennaio, con il tentativo concreto andato però a vuoto. (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juventus vuole mettere le mani su Oscar Mingueza, latarale destro spagnolo in scadenza a giugno con il Celta Vigo. Nella finestra di riparazione, Comolli e soci hanno offerto 4 milioni agli spagnoli per portarlo subito a Torino, tuttavia la risposta è stata negativa: il Celta Vigo ha rilanciato chiedendo ben 10 milioni, ma perché la metà sarebbe finita nelle casse del Barcellona.

