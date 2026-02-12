Aleksandar Stankovic rivela la sua passione per l’Inter. Il centrocampista, nato nel 2005 e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, dice che l’amore per la squadra è impossibile da mettere da parte. “L’Inter è un amore unico”, afferma con orgoglio. La sua storia personale si intreccia con quella del club, e per lui giocare con la maglia nerazzurra rappresenta molto di più di una semplice professione.

Nel profilo di Aleksandar Stankovic emerge una storia di scelta tecnica e appartenenza: un centrocampista nato nel 2005 che, dopo la crescita nell’Inter, ha intrapreso un percorso in Belgio per trovare continuità e spazio. L’itinerario racconta di radici milanesi, di una crescita tra i ranghi giovanili nerazzurri e di una successiva esperienza al Brugge, dove le strutture all’avanguardia alimentano la determinazione a migliorarsi day by day. La quotidianità belga si è rivelata molto tranquilla: la casa collocata vicino al centro sportivo offre spazi dedicati al lavoro e alle esigenze del ritiro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Stankovic: «L'Inter è un amore unico, impossibile »

Approfondimenti su Stankovic Inter

L’Inter ha messo sotto contratto Aleksandar Stankovic, figlio d’arte e nome caldo del calciomercato.

Da quando ha lasciato l’Inter, Dejan Stankovic si dedica a una nuova avventura in Belgio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stankovic Inter

Argomenti discussi: Mercato, l’Inter ha preso la decisione su Stankovic: ecco cosa succederà in estate; Dortmund defilato, derby di Londra per Stankovic: ma decide l'Inter; Meyer (ds Lucerna): Stankovic incredibile, strano che l'Inter non l'abbia ripreso subito. L'anno qui gli ha fatto bene, non pensava a Deki; Arsenal e Chelsea su Aleksandar Stankovic, ma il suo futuro dipende dall'Inter.

Stankovic è il tesoro dell’Inter: il piano del club nerazzurro per il figlio d’arteAleksander sta mostrando tutto il suo valore al Brugge. Chivu lo conosce molto bene avendolo allenato per due annate nella Primavera nerazzurra ('22-24), promuovendolo pure capitano dopo la partenza d ... tuttosport.com

Stankovic impressiona col Brugge, l’Inter osserva interessata: in estate può tornare a casaSta impressionando quest’anno al Club Brugge, ma in estate Stankovic può tornare all’Inter Dopo aver lasciato l’Inter in estate, Aleksanadar Stankovic sta facendo benissimo con la maglia del Club Brug ... gianlucadimarzio.com

L'Inter sta pensando di riportare a casa Alexsander #Stankovic già la prossima estate, esercitando la recompra fissata a 23 milioni Sky x.com

"Rimane un sogno giocare per l'Inter come per tanti bambini interisti. Non era facile con un cognome come Stankovic, ma la vedo come una cosa positiva perché hai qualcuno che ha passato quello che hai passato tu prima di te" - Aleksandar Stankovi - facebook.com facebook