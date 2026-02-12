Sta per partorire ma è bloccata in auto nel traffico in via Pontina | scortata in ospedale dalla polizia

Un’auto si ferma nel traffico sulla via Pontina mentre una donna sta per partorire. La polizia interviene subito, intercetta il veicolo e la scorta fino all’ospedale. La situazione si risolve con un lieto fine, grazie alla prontezza degli agenti.

È rimasta incolonnata nel traffico mentre stava per partorire. Intercettata dai poliziotti, l'hanno scortata verso l'ospedale.

Una donna bloccata nel traffico sulla Pontina rischia di partorire in auto.

