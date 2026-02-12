Andrea Segrè spiega che ogni anno gli italiani buttano via circa 7 chili di cibo. Per ridurre questa perdita, serve più attenzione e responsabilità quando si fa la spesa. Basta poco: controllare le scadenze, evitare di comprare in eccesso e usare gli avanzi. Solo così si può combattere davvero lo spreco alimentare.

Per evitare lo spreco alimentare ci vogliono più consapevolezza e responsabilità quando si va al supermercato. A dirlo, a Tgcom24, è il prof. Andrea Segré, direttore dell'Osservatorio Waste Watcher International. L'esperto suggerisce di dotarsi di una lista della spesa al fine di non comprare più alimenti di quelli di cui si necessita realmente. In cucina, dice Segré, un grande alleato anti-spreco potrebbe essere lo "sprecometro". Si tratta di un'applicazione creata dall'Osservatorio che permette ci censire il contenuto del frigorifero e, in base ai prodotti presenti, suggerisce ricette create ad hoc da alcuni cuochi al fine di utilizzare tutto ciò che si ha in casa evitando, appunto, lo spreco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spreco alimentare, Andrea Segrè a Tgcom24: "Ogni anno buttati 7kg di cibo"

In Italia ogni anno si buttano via circa 5 milioni di tonnellate di cibo.

L’Italia si conferma il paese con lo spreco alimentare più alto in Europa.

