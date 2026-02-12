Spot a Montepulciano con Gaia Oppo sceglie le Terre di Siena per lanciare i suoi smartphone

Oppo ha scelto Montepulciano e la Val d’Orcia per girare il nuovo spot pubblicitario con Gaia. Le immagini della cantante in giro per le strade del borgo e tra i paesaggi toscani sono state pubblicate sui social, dove migliaia di fan hanno commentato entusiasti. Le foto e il video mostrano la bellezza di questa zona, attirando l’attenzione di molti appassionati di tecnologia e natura.

Sui social appaiono il video e le foto dello spot girato a Montepulciano e in Val d'Orcia di cui è stata protagonista Gaia e migliaia di fan della giovane cantante esprimono la loro ammirazione per le immagini ed elogiano la bellezza della Toscana. La pubblicazione dei post svela anche il rigoroso riserbo che aveva avvolto la lavorazione: il prodotto pubblicizzato è uno smartphone del colosso giapponese Oppo, di cui vengono esaltate soprattutto le qualità fotografiche. E' significativo che, per mostrarle, sia stata scelta proprio questa parte di Toscana, di cui viene riconosciuta la bellezza, resa attraverso l'obiettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spot a Montepulciano con Gaia. Oppo sceglie le Terre di Siena per lanciare i suoi smartphone

