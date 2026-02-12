Sport in tv oggi giovedì 12 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 12 febbraio, lo sport in tv propone un palinsesto ricco di eventi. La giornata si concentra sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con molte discipline in programma. Tra le gare italiane, ci sono il superG femminile con Sofia Goggia, Federica Brignone e Laura Pirovano, e le gare di speed skating con Francesca Lollobrigida. Non mancano le competizioni di short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel, che si sfideranno nei 500 metri femminili e 1000

Oggi sabato 7 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che offriranno una proposta particolarmente ricca con l’assegnazione di ben nove titoli: l’Italia ha tutte le carte in regola per essere in regola tra superG femminile (Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano), 5000 metri di speed skating (torna Francesca Lollobrigida), staffetta di slittino, 500 metri femminili e 1000 metri maschili di short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel. Sul circuito di Sakhir si disputerà la seconda giornata dei Test di F1: altre otto ore a disposizione delle scuderie per comprendere più a fondo le potenzialità delle nuove monoposto in vista del Mondiale ormai alle porte. 🔗 Leggi su Oasport.it

