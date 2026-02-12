Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 12 febbraio 2026

Geppi Cucciari torna con il suo programma su Rai 3. Questa sera, alle 21,20, la conduttrice presenta una nuova puntata di

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti di questa nuova puntata, Luca Argentero, con la nuova serie “Motorvalley”, Cristina Comencini, in libreria con il romanzo “L’epoca felice”, e Pietro Grasso, con il libro “U Maxi. 🔗 Leggi su Tpi.it

