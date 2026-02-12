Spider?Noir la serie TV Prime Video con Nicolas Cage riceve il primo trailer ufficiale e la data di uscita

Prime Video ha svelato il primo trailer di Spider-Noir, la serie TV con Nicolas Cage. La produzione mostra un’interpretazione diversa dell’Uomo Ragno, ambientata in un universo alternativo. La data di uscita è stata annunciata e i fan possono già aspettarsi un’azione intensa e atmosfere cupe. Nicolas Cage interpreta un Peter Parker inedito, pronto a portare una versione più dark del personaggio. La serie arriverà nelle prossime settimane, e l’attesa tra gli appassionati cresce.

Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Spider-Noir, la nuova serie live-action con Nicolas Cage protagonista nei panni di una versione alternativa dell’Uomo Ragno. Insieme al filmato è stata annunciata la data di uscita: il debutto è previsto per il 27 maggio 2026 sulla piattaforma streaming. Il progetto si distingue per l’atmosfera cupa e investigativa e per una scelta stilistica particolare: sarà possibile guardare la serie sia nella versione “autentica” in bianco e nero sia in quella a colori, denominata “True-Hue”. Un doppio approccio visivo che richiama direttamente il cinema noir classico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Approfondimenti su Spider Noir

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di Spider-Noir, la nuova serie live-action che porta Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, noto anche come “The Spider”.

Ultime notizie su Spider Noir

