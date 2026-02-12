Spettacolo sold out terza replica per la prosa al teatro Marrucino

Il teatro Marrucino ha registrato un nuovo sold out con la terza replica della stagione di prosa. Il pubblico ha riempito di nuovo la sala, dimostrando di apprezzare la scelta del teatro di mettere in scena tre volte lo stesso spettacolo. La stagione di quest’anno continua a raccogliere consensi, e i vertici del teatro hanno deciso di replicare ancora, mettendo in scena l’opera più richiesta.

Per la prima volta, la stagione proporrà tre repliche di uno stesso spettacolo: “Malinconico, moderatamente felice”, interpretato da Massimiliano Gallo “Malinconico, moderatamente felice”, interpretato da Massimiliano Gallo, che ne firma anche la regia e il testo, scritto con Diego De Silva, andrà in scena venerdì 24 aprile alle ore 21, accanto alle due date che erano state già programmate per sabato 25 aprile (ore 21) e domenica 26 aprile (ore 17.30) e che hanno fatto già registrare il “tutto esaurito”. Accanto al noto attore napoletano, ci saranno Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia, con le musiche originali di Joe Barbieri.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La stagione di prosa del teatro Marrucino prende il via sabato 3 gennaio con lo spettacolo “Misurare il salto delle rane” di Carrozzeria Orfeo.

