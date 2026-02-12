spettacoli e feste in maschera fra i due carnevali

Oggi le vie di San Giovanni in Persiceto e di San Matteo della Decima si riempiono di colori e maschere. Le due località aprono le porte alle proiezioni degli spilli, dando spazio a spettacoli e feste in maschera per tutti gli appassionati. La gente si prepara a vivere momenti di allegria, tra tradizione e divertimento.

Oggi è possibile assistere alle proiezioni degli spilli degli storici carnevali di San Giovanni in Persiceto e di San Matteo della Decima. L’appuntamento è alle 20 nella multisala Cine Ci di Sant’Agata per quanto riguarda il carnevale di San Giovanni. Per Decima l’appuntamento è nel centro civico alle 20,30. A San Giovanni, sempre oggi, per quanto concerne gli eventi collegati al carnevale, è in programma dalle 16,45 alle 18,45, nella sala Balducci nel circolo Arci Bocciofila Persicetana, ‘Il Gran Ballo dei bambini’, in collaborazione con Wanda Circus. Poi domani al Teatro Comunale, alle 21, "W Bertoldo: 100 - 150 la gallina canta" di e con Riccardo Pazzaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

