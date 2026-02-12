Speed skating Francesca Lollobrigida vuol sognare ancora nei 5000 alle Olimpiadi Torna Martina Sáblíková

Questa mattina si è annunciato il ritorno di Martina Sáblíková alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La due volte campionessa olimpica nei 5000 metri riprende a gareggiare dopo aver saltato i 3000 a causa di un’infezione virale. La slovacca si prepara a sfidare di nuovo le avversarie sulla lunga distanza, puntando a tornare tra le protagoniste del ghiaccio.

Dopo aver dovuto rinunciare ai 3000 metri a causa di un’infezione virale, la due volte campionessa olimpica dei 5000 metri Martina Sáblíková tornerà in pista nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per affrontare la distanza più lunga del programma femminile. La fuoriclasse ceca, però, non ha nascosto le difficoltà: “ Posso pattinare, ma non competere “, ha dichiarato mercoledì, lasciando intendere che la sua condizione è tutt’altro che ideale. Sáblíková, all’esordio olimpico nel 2006 e oro nei 5000 metri nel 2010 e nel 2014, sperava di essere protagonista alla sua sesta e ultima Olimpiade. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Milano Cortina si svolge la gara dei 5000 metri femminili di speed skating.

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista per i 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026.

