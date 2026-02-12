Spectrum invincibile wifi piano internet domestico per rimanere online sempre

Spectrum lancia Invincible WiFi, un nuovo piano internet domestico pensato per chi lavora da casa. Promette di garantire una connessione stabile e affidabile, anche nelle zone più difficili. L’obiettivo è far restare gli utenti sempre online, senza interruzioni.

Spectrum ha annunciato un nuovo piano domestico chiamato Invincible WiFi, pensato per offrire una connessione stabile anche nei contesti in cui la presenza di lavoro da casa è frequente. la soluzione integra Wi?Fi 7, dati 5G e una batteria di backup di 8 ore, accompagnati da una protezione gestita dall’ intelligenza artificiale. l’obiettivo è mantenere online più dispositivi possibile, minimizzando le interruzioni e migliorando l’affidabilità della rete. invincible wifi casa internet: copertura, backup 5g e gestione della connessione. la soluzione offre una copertura per oltre 200 dispositivi contemporanei ed è presentata come l’unica opzione Wi?Fi con backup 5G illimitato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

