Spazi giovanili e partecipazione | Forlì a Lublino per il meeting di avvio del progetto europeo ' Youth Space Link'

A Lublino, in Polonia, si è aperto il meeting di avvio del progetto europeo “Youth Space Link”. L’evento riunisce rappresentanti di varie città europee, tra cui Forlì, per discutere come creare spazi dedicati ai giovani e coinvolgerli di più nella vita cittadina. È la prima tappa di un percorso che punta a migliorare i luoghi e le opportunità per i giovani nelle città europee.

"Youth Space Link" nasce a partire dall'esperienza della città di Lublino, insignita del titolo di Capitale Europea dei Giovani 2023 Si è svolto a Lublino, in Polonia, il meeting di avvio del progetto europeo "Youth Space Link", finanziato nell'ambito del programma Urbact Iv. Il Comune di Forlì è partner del progetto all'interno di una rete che coinvolge le città di Odense (Danimarca), Plasencia (Spagna), Sofia (Bulgaria), Alba Iulia (Romania) e Torres Vedras (Portogallo), con Lublino in qualità di capofila. Il progetto si inserisce nella cornice del programma Urbact, un'iniziativa europea che promuove la cooperazione tra città per lo scambio di esperienze e metodologie nella gestione delle sfide comuni legate allo sviluppo urbano sostenibile.

