Sparano in aria e lo costingono a prelevare

Questa mattina a Brescia Due, un giovane è stato costretto a prelevare 500 euro al bancomat da due uomini armati. I rapinatori, che hanno sparato in aria per intimidire, hanno minacciato il ragazzo con un coltello e una pistola, per poi farlo eseguire il prelievo. La vittima non ha capito subito che le armi fossero a salve, ma la scena è stata comunque molto tesa e violenta. Sul posto stanno indagando le forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Intercettano un giovane fuori da un locale a Brescia Due, lo minacciano con un coltello e una pistola - a salve, si scoprirà, ma questo la vittima non lo sapeva - e lo obbligano a prelevare 500 euro al bancomat più vicino. L'operazione non riesce per un guasto allo sportello, e mentre viene esploso un colpo in aria la vittima, ferita lievemente al collo dalla lama perché aveva tentato di chiamare il 112, viene spinta a forza in auto e costretta a recarsi a un altro bancomat. Tutto si interrompe per l'arrivo della polizia. È la movimentata rapina andata in scena nei giorni scorsi in via Creta in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparano in aria e lo costingono a prelevare

