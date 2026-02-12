Spara a suo dipendente86enne arrestato

Un uomo di 86 anni ha sparato a un suo dipendente all’interno dell’azienda agricola di famiglia. L’episodio è avvenuto questa mattina e l’anziano è stato subito arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio. Il dipendente è stato colpito all’addome e ora si trova in ospedale. La situazione resta sotto controllo, ma i carabinieri stanno ancora indagando sui motivi dell’accaduto.

Arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio un uomo di 86 anni. All'interno dell'azienda agricola di famiglia ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro un dipendente,colpendolo all'addome. E poi è fuggito in auto. E' successo a Cerignola (Foggia). L'uomo è stato rintracciato dopo alcune ore:era in una casa nel centro cittadino,dove si era barricato. I carabinieri sono entrati e lo hanno bloccato. Sequestrata una pistola calibro 7.65. La vittima è stata operata. Il movente è ignoto. L'86enne è ai domiciliari.

Un uomo di oltre ottant’anni si è rifugiato in casa sua dopo una lite con un dipendente che è finita con una sparatoria.

