Spagna e Irlanda protestano contro l’assenza nei pre-vertici Ue organizzati da Meloni e Merz. I leader di Madrid e Dublino hanno fatto sapere di essere delusi dall’esclusione, sottolineando che la loro partecipazione sarebbe stata importante per discutere di questioni europee. L’assenza di alcuni paesi ha già acceso le polemiche prima del summit ufficiale.

Il vertice pre-summit Ue sulla competitività convocato da Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever ha suscitato qualche malumore tra i leader europei, a partire da Spagna e Irlanda. Madrid ha protestato formalmente per l’esclusione di Pedro Sánchez. Fonti del governo spagnolo, riprese da Efe, hanno espresso disappunto per l’assenza del premier iberico, definendo l’esclusione come un’iniziativa che “mina i principi di coesione dell’Unione Europea”, e rischiano di allontanare, anziché avvicinare, soluzioni condivise. Dublino ha espresso stupore per l’assenza di un invito, con il premier Micheál Martin che inizialmente ha detto “non siamo stati invitati”, per poi correggere il tiro con un “non eravamo lì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna e Irlanda protestano per il mancato invito al pre-vertice Ue organizzato da Meloni e Merz

Oggi al castello di Alden Biesen, vicino a Maastricht, prende il via il vertice informale dell’Unione Europea sulla competitività.

Questa mattina si tiene una riunione informale tra i paesi dell’Unione Europea, convocata da Merz e Meloni.

