Sono stati rimessi in libertà i due giovani ventenni arrestati a Telese Terme all’inizio di febbraio per spaccio di crack. Dopo aver passato alcuni giorni ai domiciliari, la magistratura ha deciso di revocare la misura, lasciando uno dei due con l’obbligo di firma e lasciando l’altro completamente libero. La vicenda si è svolta in pochi giorni, ma ancora non si conoscono le prossime mosse degli investigatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono tornati in libertà i due giovani ventenni arrestati lo scorso 9 febbraio dal Commissariato di Telese Terme con l’accusa di cessione di sostanza stupefacente del tipo crack. I due, fermati dagli agenti e successivamente posti agli arresti domiciliari, sono comparsi oggi davanti al giudice per l’udienza di convalida. All’esito dell’udienza, il magistrato ha disposto la remissione in libertà di entrambi gli indagati, accogliendo le argomentazioni difensive avanzate dall’avvocato Antonio Leone. Per uno dei due è stata applicata la misura meno afflittiva dell’obbligo di firma bisettimanale presso gli uffici di polizia giudiziaria, mentre l’altro è stato rimesso in libertà senza ulteriori prescrizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di crack, revocati i domiciliari: uno resta con obbligo di firma

Questa mattina il giudice ha deciso di rilasciare due degli arrestati accusati degli scontri di sabato scorso a Torino.

A Torino, nella giornata del 31 gennaio, la città si è trovata al centro di violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti.

