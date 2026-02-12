spacciatori e vandali in stazione display rotti negozi abbandonati

La stazione di Gallarate si presenta in condizioni di degrado. Spacciatori si nascondono tra le uscite secondarie e il sottopasso, mentre alcune strutture sono state vandalizzate. Gli schermi informativi sono rotti o non funzionano, i negozi sono lasciati all’abbandono e ci sono barriere architettoniche che complicano l’accesso. La velostazione inaugurata quest’anno si rivela già inutilizzabile. La situazione mette in evidenza i problemi di sicurezza e decoro in un punto di passaggio fondamentale per molti cittadini.

GALLARATE Spacciatori tra le uscite secondarie e il sottopasso, strutture vandalizzate, servizi carenti, schermi informativi assenti o malfunzionanti, barriere architettoniche, spazi commerciali abbandonati e una velostazione inaugurata nel 2023 già inutilizzabile. È emerso dalla Commissione sicurezza. L’assessore Germano Dall’Igna ribadisce l’esistenza di interlocuzioni costanti con Rfi, Prefettura e forze dell’ordine per il monitoraggio dell’area e la valutazione di possibili interventi sul fronte del decoro, della funzionalità e della sicurezza percepita. Durante i confronti tecnici "che non configurano impegni vincolanti", precisa Dall’Igna, "sono emerse criticità manutentive ed igieniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

