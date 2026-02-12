Spaccata all’Eloise Cafè in via Camozzi a Bergamo | rubato il fondocassa

Questa notte a Bergamo, un uomo ha forzato la porta dell’Eloise Café in via Camozzi. Alle 23 di mercoledì, ha rotto il vetro e ha rubato il fondocassa. Nessuno si è fatto male, ma i titolari sono sotto shock. La polizia ha già avviato le indagini.

Bergamo. Pare fosse da solo quando verso le 23 di mercoledì 11 febbraio un malvivente ha spaccato la porta d’entrata di Eloise Café in via Camozzi 66. L’uomo, una volta entrato, ha agguantato il fondo cassa. Per la titolare, Elisa Fravola, un’amara sorpresa nella mattina di giovedì quando ha dovuto rimettere in ordine il locale e sporgere denuncia. “Sono entrati e ci hanno preso il fondo cassa e alcune chiusure” racconta Rosalia, la mamma di Elisa, la titolare, ancora scossa dall’accaduto. Sul posto anche una volante per i rilievi di Legge, gli agenti stanno vagliando anche i video delle telecamere di sorveglianza della vicina Banca Sella.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Eloise Café Bergamo, ubriachi devastano la porta scorrevole del Pam di via Camozzi: denunciati due giovanissimi Due giovani sono stati denunciati dopo aver danneggiato la porta scorrevole del supermercato Pam di via Camozzi a Bergamo. Firenze: furto con spaccata nella notte in boutique del centro. Rubato computer Nella notte, un’altra boutique nel cuore di Firenze è stata presa di mira da un furto con spaccata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Eloise Café Spaccata all’Eloise Cafè in via Camozzi a Bergamo: rubato il fondocassaEloise Cafè a Bergamo è stato assaltato e derubato ieri sera, mercoledì 11 febbraio, verso le 23 ... bergamonews.it Ultima notte a Soho ( Edgar Wright, 2021). Eloise si trasferisce dalla Cornovaglia a Londra per frequentare una scuola per diventare stilista. Trova un appartamento da dividere con un'altra ragazza del corso ma la convivenza non è facile; prende allora in affitt - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.