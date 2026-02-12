South working dalla Regione 18 milioni per le imprese che assumeranno nei prossimi tre anni

La Regione ha messo a disposizione 18 milioni di euro per le imprese che assumono nei prossimi tre anni. La misura mira a incentivare nuove assunzioni nell’isola, con un focus sul lavoro agile. Le aziende interessate possono presentare domanda e iniziare a pianificare nuove opportunità di impiego. È una mossa concreta per sostenere l’occupazione locale e promuovere il lavoro in modalità flessibile.

Pronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell'isola in modalità agile. La Giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascuno dei prossimi tre anni destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che nel triennio 2026-2028 fanno nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato nella regione per un periodo minimo di cinque anni esclusivamente in modalità agile. E' quanto prevede lo schema del decreto attuativo della legge regionale sugli incentivi a sostegno del lavoro agile - South working apprezzato dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di assessore al Lavoro e politiche sociali ad interim, d'intesa con l'assessore regionale all'Economia.

