L’atmosfera nel capoluogo veneto resta carica di entusiasmo dopo la storica vittoria del Venezia. I tifosi, ancora emozionati, si sono riversati in strada, celebrando sotto le luci della città deserta. La notte di martedì resterà a lungo nella memoria di chi c’era, mentre il cronista ha seguito con attenzione gli sviluppi di questa impresa che ha infranto ogni tabù.

L’ebbrezza per l’impresa di Venezia è ancora nell’aria, la stessa che i tifosi, compreso il vostro modesto cronista, hanno respirato nella notte di martedì, uscendo dal Penzo, attraversando una città deserta e sempre incredibilmente magica, andando a recuperare l’automobile sulla terra ferma. Andrea Sottil, saggiamente, ricorda sempre che, quando l’arbitro al novantesimo fischia tre volte, la partita appena terminata appartiene già al passato, anche se la gara di due sere fa è una di quelle che i tifosi ricorderanno per tanto tempo. Un tecnico sgamato e con la sua esperienza sa perfettamente che la partita più importante è quella che deve ancora arrivare, e conosce le insidie che una formazione, certamente non con le individualità del Venezia, ma estremamente pratica e coriacea come la Carrarese, metterà in scena al Braglia tra quarantotto ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sottil si scopre allenatore che infrange i tabù

Approfondimenti su Venezia Impresa

La menopausa non riguarda solo le vampate e i disturbi fisici.

Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore Sottil ha commentato in conferenza stampa l’atteggiamento del team e l’atmosfera nello spogliatoio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Venezia Impresa

Argomenti discussi: Modena-Sampdoria 1-2, mister Sottil: Piangersi addosso non serve. Siamo dispiaciuti, ma sono convinto che torneremo a gioire; Malore in campo per il figlio di Andrea Sottil; Massolin all'Inter, Sottil: Mi hanno svelato la frase dei dirigenti nerazzurri. Serve bastone; Modena, Sottil verso la Sampdoria: Sarà una battaglia vera.

ALFA ROMEO 33 STRADALE: UN’AUTO SCOMPARSA CHE SCOPRE UN THRILLER GIURIDICO Un’Alfa Romeo 33 Stradale, considerata una delle auto più belle e rare, è al centro di un intricato giallo. Dopo un lungo oblio in un garage, la vettura di valore s - facebook.com facebook