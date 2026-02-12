Sostanze troppo pericolose Parrucchieri in allarme la scoperta su quel trattamento lì

I parrucchieri italiani sono in allarme dopo che un’analisi condotta negli Stati Uniti ha rivelato che molte extension per capelli potrebbero contenere sostanze chimiche pericolose. La scoperta riaccende i dubbi sulla sicurezza di questi trattamenti, usati da molte clienti senza pensarci due volte. Ora si teme che anche in Italia possano esserci prodotti simili, e si chiede maggiore attenzione da parte di chi li vende e li applica.

Un’analisi condotta negli Stati Uniti accende i riflettori sulla sicurezza delle extension per capelli: secondo i ricercatori sarebbero presenti numerose sostanze chimiche potenzialmente dannose. Lo studio, realizzato dal Silent Spring Institute (Massachusetts), ha esaminato più di 40 prodotti tra i più venduti online e nei negozi, individuando 169 composti, alcuni dei quali già collegati in letteratura scientifica a rischi per la salute, incluso un possibile aumento del rischio di tumore. Studio USA sulle extension per capelli: obiettivo e metodologia. Il lavoro è stato condotto dal Silent Spring Institute, centro di ricerca con sede in Massachusetts. 🔗 Leggi su Tvzap.it

