Sostanze troppo pericolose Parrucchieri in allarme la scoperta su quel trattamento lì

I parrucchieri italiani sono in allarme dopo che un’analisi condotta negli Stati Uniti ha rivelato che molte extension per capelli potrebbero contenere sostanze chimiche pericolose. La scoperta riaccende i dubbi sulla sicurezza di questi trattamenti, usati da molte clienti senza pensarci due volte. Ora si teme che anche in Italia possano esserci prodotti simili, e si chiede maggiore attenzione da parte di chi li vende e li applica.

Un’analisi condotta negli Stati Uniti accende i riflettori sulla sicurezza delle extension per capelli: secondo i ricercatori sarebbero presenti numerose sostanze chimiche potenzialmente dannose. Lo studio, realizzato dal Silent Spring Institute (Massachusetts), ha esaminato più di 40 prodotti tra i più venduti online e nei negozi, individuando 169 composti, alcuni dei quali già collegati in letteratura scientifica a rischi per la salute, incluso un possibile aumento del rischio di tumore. Studio USA sulle extension per capelli: obiettivo e metodologia. Il lavoro è stato condotto dal Silent Spring Institute, centro di ricerca con sede in Massachusetts. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sostanze troppo pericolose”. Parrucchieri in allarme, la scoperta su quel trattamento lì Approfondimenti su Parrucchieri Estensioni “Decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli”: l’allarme di uno studio negli Usa Un nuovo studio negli Stati Uniti ha testato più di 40 tipi di extension usate per i capelli. “Proprio quel latte lì”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: l’allarme del ministero Il ministero ha avviato un richiamo dei due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotto da Nestlé, a causa di un possibile rischio microbiologico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Parrucchieri Estensioni Argomenti discussi: Sostanze troppo pericolose. Parrucchieri in allarme, la scoperta su quel trattamento lì. Malattie professionali, la stretta europea sui lavoratori esposti a sostanze pericoloseDagli incidenti alle malattie sorte dopo un periodo di esposizione a sostanze pericolose. Il fenomeno è in crescita e dalle istituzioni europee parte una stretta. Per questo motivo la Commissione ... ilsole24ore.com La usiamo quasi ogni giorno senza pensarci troppo. La stendiamo sulla teglia, ci appoggiamo il cibo… e via in forno. Ma non tutta la carta da forno è uguale. Alcuni prodotti possono contenere sostanze poco compatibili con le alte temperature o trattamenti chi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.