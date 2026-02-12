L’Italia ha scoperto i suoi avversari nella prossima edizione della Nations League. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A1, dove affronteranno Francia, Belgio e Turchia. Un girone difficile, con avversari di alto livello, che mette subito alla prova la nazionale italiana.

L’ Italia conosce le sue avversarie nella Nations League 20262027: gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A1 insieme a Francia, Belgio e Turchia. Un girone di alto livello che promette sfide intense e spettacolari. Il sorteggio si è svolto a Bruxelles, presso il Brussels Expo Hall 3, in occasione della 50ª edizione del congresso ordinario della UEFA. In rappresentanza della FIGC erano presenti il presidente Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, oggi assistente del Ct Gennaro Gattuso. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale nell’ultima edizione della competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sorteggio Nations League, non ci sono buone notizie per l’italia: ecco gli avversari, durissima!

Approfondimenti su Nations League 2026/2027

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nations League 2026/2027

Argomenti discussi: Italia in 2^ fascia, il 12 febbraio il sorteggio; Sorteggio Nations League: data, orario, dove vederlo in tv e possibili avversarie dell'Italia; Nations League, oggi il sorteggio: chi può pescare l’Italia, le fasce e come funziona; Contro chi giocherà l'Italia in Nations League? Fasce e pericoli del sorteggio.

Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride18.56 - È finito adesso il sorteggio di Nations League. 18.54 - Sorteggiata la Lega A: Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia Gruppo 2: Germania,. tuttomercatoweb.com

Nations League, il sorteggio: Italia nel girone con Francia, Belgio e TurchiaIn attesa dei playoff per qualificarsi al Mondiale, gli azzurri di Gattuso si preparano a scoprire le loro avversarie nella fase a leghe: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A di Nations League con Francia, Belgio e Turchia. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Bruxelles all'Expo Hall 3, sede in mattinata della 50/a edizione del congresso ordinario della Uefa. Presenti al sorteggio - facebook.com facebook

L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A di Nations League con Francia, Belgio e Turchia. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Bruxelles all'Expo Hall 3, sede in mattinata della 50/a edizione del congresso ordinario della Uefa. Presenti al sorteggio x.com