Sophia Kirkby cerca l' amore a Milano-Cortina l' annuncio via social | pioggia di candidature

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophia Kirkby, campionessa di slittino americana, ha annunciato sui social che cerca l’amore a Milano-Cortina. L’atleta, che si definisce “la scapola d’oro del Villaggio Olimpico”, ha aperto le candidature per un appuntamento speciale in vista di San Valentino. La notizia ha attirato subito un’ondata di risposte e proposte da parte di tanti che sperano di conquistare il cuore della sportiva.

La campionessa di slittino del Team Usa si autodefinisce "la scapola d'oro del Villaggio Olimpico" e da il via ai casting per San Valentino La campionessa di slittino del Team Usa si autodefinisce "la scapola d'oro del Villaggio Olimpico" e da il via ai casting per San Valentino Febbraio si conferma uno dei mesi più interessanti dell’anno editoriale: tra ritorni attesissimi e voci capaci di sorprendere, arrivano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sophia kirkby cerca l amore a milano cortina l annuncio via social pioggia di candidature

© Ilrestodelcarlino.it - Sophia Kirkby cerca l'amore a Milano-Cortina, l'annuncio via social: pioggia di candidature

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi, la storia di Sophia Kirkby: corre con le parole del papà sui guanti e cerca un fidanzato a Milano Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, Sophia Kirkby ha attirato l’attenzione non solo per le sue performance, ma anche per i dettagli sui guanti.

“Chi esce con me?”, Sophia Kirkby cerca un appuntamento durante le Olimpiadi: si candidano in 600

Durante le Olimpiadi, Sophia Kirkby ha aperto un bando sui social per trovare un appuntamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Qualcuno vuole uscire con me?: Kirkby cerca appuntamento a Milano Cortina; Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino; Sophia Kirkby tra Olimpiadi e amore: la slittinista Usa che cerca un appuntamento per San Valentino; Olimpiadi 2026, campionessa di slittino cerca appuntamento per San Valentino e punta lo snowboarder.

sophia kirkby cerca lAmore olimpionico: la slittinista Sophia Kirkby cerca il suo San Valentino durante Milano-CortinaLe Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 non stanno solo accendendo la passione per lo sport, ma anche creando uno dei contest romantici più curiosi della storia olimpica. Sophia Kirkby, 24enne atle ... msn.com

sophia kirkby cerca lMilano-Cortina 2026, Sophia Kirkby cerca l’amore: 600 proposte dopo l’appello socialLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 regalano emozioni non solo sul ghiaccio. A catalizzare l’attenzione social è Sophia Kirkby, slittinista statunitense di 24 anni, che ha deciso di ... affaritaliani.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.