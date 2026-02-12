Sophia Kirkby cerca l' amore a Milano-Cortina l' annuncio via social | pioggia di candidature

Sophia Kirkby, campionessa di slittino americana, ha annunciato sui social che cerca l’amore a Milano-Cortina. L’atleta, che si definisce “la scapola d’oro del Villaggio Olimpico”, ha aperto le candidature per un appuntamento speciale in vista di San Valentino. La notizia ha attirato subito un’ondata di risposte e proposte da parte di tanti che sperano di conquistare il cuore della sportiva.

La campionessa di slittino del Team Usa si autodefinisce "la scapola d'oro del Villaggio Olimpico" e da il via ai casting per San Valentino

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, Sophia Kirkby ha attirato l’attenzione non solo per le sue performance, ma anche per i dettagli sui guanti.

Durante le Olimpiadi, Sophia Kirkby ha aperto un bando sui social per trovare un appuntamento.

