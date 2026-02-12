Sondaggio politico Fratelli d’Italia stabile e Vannacci vale il 3%

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, mentre il Pd e il M5S continuano a guadagnare consensi. Debutta invece con il 3% Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, secondo il sondaggio dell'Istituto Noto sulle intenzioni di voto di oggi, 12 febbraio.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia primo partito, Pd e M5S crescono. Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, debutta con il 3% secondo il sondaggio dell'Istituto Noto con le intenzioni di voto oggi, 12 febbraio, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia è stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 28 gennaio ed è al 30%. Il .

La Lega è in netto calo di consensi, presumibilmente a causa della nascita del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, che arriva al 3,9%. I risultati del nuovo sondaggio politico di Youtrend;

